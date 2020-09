Angelo Baiardo, per l’attacco c’è Fortunato Asimi

Genova. Colpo dell’ultimo minuto per l’Angelo Baiardo, squadra che disputa il campionato di Eccellenza. Con la maglia neroverde giocherà Fortunato Asimi (nella foto), attaccante classe 1991, proveniente dal Real Fieschi. In passato ha giocato per Sampierdicanne, Caperanese, Leivi, Moconesi Fontanabuona, Moneglia.

La Juniores del Baiardo, con le reti di Delucchi, Navanzino e Fraguglia, in una partita amichevole ha battuto per 4-1 i pari età del Ca De Rissi San Gottardo.

Scendendo in Prima Categoria, la Cogornese ha ufficializzato il ritorno di Jacopo Rugari, centrocampista ex Moconesi Fontanabuona e proveniente dal Casarza Ligure. Nello staff tecnico, Lorenzo Lanata è il nuovo collaboratore di mister Andrea Bacigalupo e a Marco Barcella, preparatore dei portieri,

Il Casarza Ligure ha preso il portiere classe 1996 Alessandro Novarino. L’estremo difensore è reduce dall’Eccellenza della Toscana ma è cresciuto nel settore giovanile dello Spezia Calcio,per poi passare alla Tarros Sarzanese, al Rapallo Ruentes, al Valdivara 5 Terre, al Magra Azzurri in Eccellenza, al Real Forte Querceta e per pochissimo tempo alla Fezzanese in Serie D.

Si separano le strade tra il Casarza Ligure e il portiere Diego Moretti, arrivato proprio in estate.