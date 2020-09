Amis-Admo, confermata Jessica Campodonico per la Serie C femminile

Lavagna. La Scuola Federale di Pallavolo Amid-Admo annuncia la conferma di Jessica Campodonico nella prima squadra femminile, che disputerà il campionato di Serie C nella stagione sportiva 2020/2021.

Jessica racconta così la sua carriera: “Sono partita dal Minivolley nell’Amis Chiavari allenata da Renzo Dalmaso e ho proseguito poi nelle giovanili dell’Amis-Admo fino all’Under 18. Nel 2012 vengo inserita nella prima squadra in Prima Divisione e da lì ha inizio il percorso sicuramente più significativo perché lo stesso anno vinciamo il campionato, ottenendo così la promozione in Serie D e l’anno successivo vinciamo la Serie D conquistando la promozione in Serie C“.

“La scorsa stagione – prosegue – è stata sicuramente una delle più complicate perché nonostante il grande impegno di tutta la squadra negli allenamenti, poi il sabato in partita mancavano i risultati. Questo però ovviamente è passato in secondo piano per la questione Covid. In quel momento il mio pensiero, e credo quello di tutti, era rivolto alla salute dei nostri cari. Ora però dopo tutti questi mesi di stop finalmente ricominciamo. Nella squadra ci saranno dei nuovi arrivi e di questo sono molto contenta. Non vedo l’ora di mettermi in gioco, continuare ad imparare e migliorare“.