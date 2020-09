Allerta arancione, tempesta su Genova: allagamenti, chiusure e tromba d’aria sul Ponente

Genova. Pioggia, grandine, fulmini, vento fortissimo e una tromba marina che ha colpito in pieno i quartieri del Ponente. C’erano tutti gli ingredienti per una notte di passione nella violenta tempesta che ha colpito Genova tra le 2 e le 4, durante le prime ore di allerta arancione. E le conseguenze non si sono fatte attendere: allagamenti in tutta la città, danni, blackout e uno smottamento che torna a fare paura sull’autostrada A26 a Masone.

Quasi tutti allagati i sottopassi stradali, da via Perlasca a corso Torino passando per via Milano dove all’alba l’intervento di bonifica era ancora in corso prima di riaprire al traffico. In Valpolcevera di nuovo allagata via Carnia a Rivarolo. Numerosissimi gli interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti o pericolanti in via Sturla, via Fillak, via Albaro e in molte altre zone della città.

Paura in via Mura delle Chiappe, nella zona del Righi, dove un fulmine è entrato nell’impianto elettrico di un’abitazione e una lavatrice ha preso fuoco. Gli abitanti sono stati evacuati durante l’intervento dei pompieri. Tanti i semafori saltati (attenzione soprattutto a Dinegro) e molte strade sono rimaste al buio per i guasti all’illuminazione pubblica. Un altro fulmine ha colpito il viadotto Genova San Giorgio, ripreso da una delle telecamere puntate sul ponte.

Una tromba marina si è abbattuta nei pressi del terminal Psa tra Pra’ e Palmaro provocando diversi danni tra cui un edificio scoperchiato in via Ratto.

Il casello autostradale di Masone sulla A26 è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni per uno smottamento. La riapertura è avvenuta prima delle 8 dopo la verifica dei tecnici di Autostrade. Si tratta della stessa frana che a giugno aveva costretto a una lunga chiusura dell’entrata in direzione Genova.

Tutti sotto controllo i rii e i torrenti che hanno subito un innalzamento repentino durante il picco della precipitazione ma sono rimasti sotto i livelli di guardia. Qualche preoccupazione in Valpolcevera per il rio Fegino che si è avvicinato all’esondazione, ma per fortuna la pioggia è calata d’intensità in tempo per evitare conseguenze peggiori.

I numeri. Il nubifragio più intenso si è abbattuto in Valbisagno dove sono caduti 15,8 millimetri di pioggia in 5 minuti alle Gavette (ore 2.50) e 37 millimetri in 15 minuti a Quezzi (ore 3.05). L’accumulo orario maggiore è quello di Bolzaneto (72,8 millimetri) mentre la zona dove ha piovuto di più dalla mezzanotte è Prai nel comune di Campo Ligure (93,2 millimetri in 6 ore). I dati sono quelli della rete Arpal.

L’allerta meteo arancione resta in vigore fino alle 12 su tutta la provincia di Genova e sul Levante ligure, poi sarà gialla fino alle 15 salvo diversi aggiornamenti da parte di Arpal tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio.

La foto della tromba marina è di Gianluca Gazzo (Crevari), alcuni video sono forniti dai collaboratori della rete Limet