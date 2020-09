Allarme bomba al liceo Colombo, artificieri sul posto e scuola evacuata

Genova. Via Bellucci, la stretta strada che collega l’Annunziata al Carmine, a Genova, è stata chiusa al traffico e ai pedoni in via precauzionale intorno alle 10e40 a causa di un “presunto allarme bomba”.

A parlare di “presunto allarme” sono i vigili del fuoco che comunque si trovano sul posto insieme alla forze dell’ordine per valutare il da farsi e ispezionare la zona.

In via Bellucci si trova il liceo classico e linguistico Colombo e i pompieri non sembrano escludere che l’allarme possa essere in realtà la goliardata di qualche studente.

La chiamata, anonima, è arrivata alla polizia municipale e relativa a un presunto ordigno all’interno dell’istituto dove, oggi, si stavano svolgendo le lezioni.

Sul posto volanti e cinofili. Anche la polizia tende a considerare fasulla la chiamata. Comunque la scuola è stata evacuata per consentire agli artificieri di portare avanti la bonifica.