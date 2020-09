Alessio Filippi confermato alla Colombo Genova

La Colombo Genova si sta strutturando per la prossima stagione di Serie B maschile con una squadra formata quasi totalmente da under 19. Fra questi una conferma è quella di Alessio Filippi, classe 2003, proveniente dalla Nuova Lega Pallavolo Sanremo.

Filippi è confermato per il secondo anno a Genova, dove ha conquistato la medaglia di bronzo alle finali nazionali under 16 ad Alba Adriatica, poi l’anno scorso l’esperienza in serie C ed in under 18.

“Sono felice di restare alla Colombo per l’alto livello della squadra e dello staff – commenta Alessio Filippi – Non vedo l’ora di affrontare la nuova sfida di quest’anno”.

Il suo legame con la pallavolo inizia a Sanremo nella Mazzuchelli nel 2010, poi il passaggio alla Nuova Lega dove si mette in luce a livello giovanile e conquista la finale regionale. Arriva a giocare in serie C nel progetto con il Riviera Volley. Il tecnico Luca Leoni commenta: “Un atleta volenteroso e che si è fatto apprezzare dai compagni. Ha dato un buon contributo alla squadra, può migliorare molto dal punto di vista fisico e tecnico”.