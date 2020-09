Alberto Razzetti al collegiale azzurro

C’è anche il genovese Alberto Razzetti (Fiamme Gialle – Genova Nuoto) a far parte del folto gruppo di convocati per il collegiale di Livigno fino al prossimo 10 ottobre. Razzetti è stato inserito nel secondo raduno, quello dei mezzofondisti insieme a Matteo Ciampi (Esercito/Nuoto Livorno), Filippo Megli (Carabinieri/RN Florentia) e Matteo Restivo (Carabinieri/RN Florentia) fino al 3 ottobre,Sara Franceschi (Fiamme Gialle/Nuoto Livorno) e Anna Pirovano (Forze Azzurre / In Sport). Nello staff il tecnico delle squadre nazionali Stefano Franceschi e il medico Andrea Felici.

Contemporaneamente, ma solo fino al 3 ottobre saranno presenti anche i velocisti Luca Dotto (Carabinieri/Larus), Manuel Frigo (Fiamme Oro/Team Veneto), Nicolò Martinenghi (Fiamme Oro/NC Brebbia), Thomas Ceccon (Fiamme Oro/Leopsort), Leonardo Deplano (CC Aniene), Stefano Nicetto (Team Veneto), Alessandro Pinzuti (Esercito/In Sport), Lorenzo Zazzeri (Esercito/RN Florentia) e Ivano Vendrame (Esercito/Larus). Nello staff, con il tecnico delle squadre nazionali Claudio Rossetto, i tecnici Marco Pedoja, Alberto Burlina, Alessandro Mencarelli e Alessandro Zulian, il medico Gianluca Camillieri, il fisioterapista Maurizio Zaia e il preparatore atletico Alessandro Conforto.