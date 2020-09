Al Sorriso Francescano di Coronata la scuola calcio “a misura di bambino”

Genova. Ha il nome di uno dei classici gesti tecnici in campo e ha un obbiettivo: “essere a misura di bimbo”. Parte dal 15 Settembre – tutti i martedì e tutti i giovedì alle ore 15 – la scuola Calcio “La Rabona SSD”.

Gli allenamenti si terranno nel campo del Sorriso Francescano di Coronata nel ponente di Genova (l’indirizzo dell’impianto sportivo è in salita Padre Umile 17).

Sono in programma allenamenti di calcio per tutti i bambini della zona e tutto il territorio genovese. “L’obiettivo di questa iniziativa è fare giocare e divertire i vostri bambini in sicurezza, mantenendo un metro di distanza e fargli scoprire il gioco più bello del mondo”, spiegano i responsabili.

Il calcio di una volta: muretto, porta a porta, olandese. Ambiente sano ed educazione allo sport le parole d’ordine di questa iniziativa.

“Noi tuteliamo i bambini, il loro diritto di giocare spensierati e i loro sogni”, dicono dalla Rabona. Sarà possibile provare a giocare senza impegni e con ingresso gratuito.