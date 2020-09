Al Rally della Lanterna saranno quattro le vetture della Lanterna corse

Genova. Sono quattro le vetture che la Lanterna Corse Rally Team si prepara a schierare al 36° Rally della Lanterna – 4° Rally Val d’Aveto, in programma il 5 e 6 settembre a Santo Stefano d’Aveto.

Gianluca Caserza e Paolo Rocca, dopo la sfortunata esperienza del Ciocco, si presenteranno al via nuovamente a bordo della Renault Clio Rally 5, che fa parte della categoria R1. In Toscana per i due, al comando prima del ritiro, erano arrivate ottime sensazioni.

Due le vetture in classe N3, entrambe Renault Clio e portate in gara rispettivamente da Alberto Verardo con Cristina Rinaldis e da Francesco Bigotti con Massimo Lunetti. In classe N2 invece saranno della partita Michele Zerega e Alice Caprile, a bordo di una Peugeot 106.