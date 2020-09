Genova. Lo chiamano derby del cuore e in effetti il cuore di tanti ha battuto forte sabato 12 settembre. Sicuramente è battuto forte ai 28 atleti presenti alla partita, ai loro genitori sicuramente emozionati, a tutto lo staff tecnico del Bic Genova e certamente ai tanti ospiti presenti alla manifestazione.

Un evento importante portato a termine grazie alla collaborazione di tre grandi gruppi, il Panathlon Genova Levante che giunge alla 17ª edizione, BIC Genova e Stelle Nello Sport, in una cornice splendida come quella dell’Oratorio Don Bosco di Genova Quarto.

Una macchina che ha girato alla perfezione sotto la direzione del presidente Bic Genova Marco Barbagelata e del direttore sportivo Giulio Attardi. Agli accessi per il controllo della temperatura e la consegna delle autocertificazioni Sara Tarantini e Ilaria Fiorello, tutta la gestione degli atleti negli spogliatoi affidata a Jacopo Napoli mentre la direzione tecnica delle squadre è stata magistralmente diretta dai tecnici, Luca Montecucco, Giovanni Magnino, Marcello Riolfi e Andrea Bianchi in rappresentanza per il Genoa Cfc che anche quest’anno continuerà la grande avventura con il Bic – Genoa For Special.

Per la direzione di gara, come nelle vere partite di Serie A era presente la terna arbitrale più il “quarto uomo” al Var. L’ex arbitro internazionale e volto noto della televisione Graziano Cesari ha impreziosito l’evento dirigendo l’incontro fino all’ultimo, coadiuvato dal sempre presente Salvatore Giordano con oltre quaranta anni di gare arbitrate e da Cecchini e Catania. Il dirigente addetto agli arbitri Mario Attardi insieme al dirigente Sampdoria Roberto Lombardozzi e all’incaricato dell’Oratorio Don Bosco Giuseppe Rosafio hanno contribuito affinché tutti gli atleti, genitori e pubblico presente potesse godere dello spettacolo.

I tempi dell’evento sono stati ben scanditi da Matteo Sacco che al microfono ha presentato gli ospiti e le autorità guidando contemporaneamente la troupe della Rai nelle interviste per il servizio andato in onda sul TG3 Regionale. A centro campo si sono alternati per la cerimonia di apertura Giorgio Migone del Panathlon Genova Levante e padre dell’evento, insieme a Guido Angelini, Franco Gromi e Guido D’Argenio, Giorgio Costa presidente di Panathlon Italia e Germano Tabaroni governatore area IV Liguria.

A seguire l’onorevole Luca Pastorino, Michele Corti di Stelle nello Sport che oltre ai saluti di rito ha confezionato in tempo record foto, video e interviste subito andate in onda sui canali social di LiguriaSport e YouTube, Giorgio Primicerio nuovo team manager del Bic Genova che ha introdotto l’amico ex arbitro internazionale Graziano Cesari, l’artista blucerchiato Aldo De Scalzi e il questore di Genova Vincenzo Ciarambino. A concludere il presidente del Bic Genova Marco Barbagelata che ha dato il via alla nuova stagione sportiva e ringraziato i tanti presenti all’evento, dal rappresentante della Figc Dcps Francesco Guzzardi, Fabio Gallo della Figc settore femminile, Adriano Bianchi del Csi ma soprattutto i tanti genitori.

La partita è terminata per la cronaca 5-5 facendo vedere ottime giocate individuali e buone trame di gioco, novità assoluta e stato l’ingresso in campo di cinque ragazze che da quest’anno andranno a comporre il nuovo gruppo femminile del Bic. Si è così concluso con una rigorata d’altri tempi e con la premiazione per ciascun giocatore curata direttamente dal Panathlon con medaglia, zainetto e gadget come anche il tanto atteso rinfresco con focaccia offerto da Francesca Del Deo.