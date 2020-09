Agricoltura, prorogata d’ufficio di 12 mesi la durata dei patentini fitosanitari in Liguria

Genova. “Tutti i patentini per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari, sia quelli in scadenza, sia quelli in rinnovo, sono prorogati di 12 mesi e comunque fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”. Questo l’annuncio dell’assessore regionale all’Agricoltura Stefano Mai.

“Questa misura ci permette di evitare di rallentare l’attività agricola in un periodo così complesso per tutta la filiera e, inoltre, di non dover difficilmente organizzare dei corsi di formazione con tutte le limitazioni connesse dalle normative Covid-19. Come Regione Liguria già durante il lockdown ci siamo attivati per prorogare la scadenza dei patentini e per dare il via libera alla formazione da remoto”.

Una boccata d’ossigeno per le aziende liguri: “La proroga, tuttavia, non deve far dimenticare agli agricoltori la scadenza del patentino. Questo lo dico per evitare poi iscrizioni massive ai corsi di formazione alla scadenza dei termini. Invito, quindi, chi ne avesse bisogno, ad attivarsi già ora con i soggetti autorizzati da Regione Liguria alla formazione, in modo da programmare e scaglionare il più possibile i corsi necessari al rinnovo.”