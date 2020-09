Aggredita da due cani mentre passa in bicicletta: denunciato per lesioni il padrone

Genova. Prima gli abbai in lontananza, e dopo pochi secondi l’aggressione di due cani che la strattonano facendola cadere a terra, ferendosi. Questa la brutta avventura di una cittadina di Cicagna, mentre passava in bicicletta nel centro del piccolo paese della val Fontanabuona.

I fatti sono successi ieri mattina: la donna, una 42 albanese residente nel piccolo comune dell’entroterra, è stata raggiunta da due cani lasciati liberi dal suo padrone, che hanno provato a fermare la bicicletta, facendola cadere rovinosamente a terra.

Intervenuti immediatamente i carabinieri, che, dopo aver soccorso la donna, hanno rintracciato il padrone dei due cani, un 66enne anche lui residente in quel comune, denunciandolo per “lesioni personali colpose”. La signora è stata poi assistita all’ospedale di Lavagna, dove i medici le hanno curato le ferite considerate guaribili in sette giorni.