Ad Albaro il triangolare di Coppa Italia

La Piscina di Albaro ospiterà nel prossimo fine settimana un triangolare di prestigio e fascino. I padroni di casa dello Sporting Club Quinto infatti attendono i campionissimi della Pro Recco e la Rari Nantes Florentia. L’evento non sarà solo spettacolo, ma sarà la prima uscita in competizioni ufficiali dei biancorossi visto che il mini torneo sarà valevole per il Preliminary Round di Coppa Italia.

Si comincia sabato 19 alle 11:30 con il derby fra Quinto e Recco. Il mattino successivo, alle 11:30 sarà la volta di Quinto – Florentia per poi concludere la giornata alle 17 con lo scontro fra toscani e recchelini.

La società biancorossa ha comunicato che non è prevista la presenza del pubblico sugli spalti durante l’evento e potranno accedere a bordo vasca solo arbitri, delegato Fin, giuria e dirigenti in distinta, oltre ovviamente agli atleti. Stesso discorso per l’accesso agli spogliatoi reso noto che in ogni caso a tutti sarà presa la temperatura e vietato l’ingresso nel caso superasse i 37,5°.