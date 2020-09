A7, scontro auto-moto all’ora di punta: coda tra Bolzaneto e Sampierdarena

Genova. Un incidente tra un’automobile e uno scooter avvenuto sulla autostrada A7, sul nodo genovese, poco prima del bivio tra la A7 e la A12, sta provocando code sullo stesso tratto.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 8e30 e sono tre i chilometri di coda a partire dal casello di Bolzaneto e fino al bivio di Sampierdarena.

Ad avere la peggio, nell’incidente, il motociclista. Le sue condizioni non sono tali da mettere a rischio la sua vita ma per dinamica è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del villa Scassi.

Sul posto oltre all’automedica del 118 e ai militi della croce di Manesseno, gli agenti della polizia stradale.