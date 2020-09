A tu per tu con mister Andrea Di Somma

A tu per tu con Andrea Di Somma, allenatore che nella stagione sportiva in corso guida la Goliardicapolis, squadra che milita nel campionato di Promozione. Di Somma, da calciatore, ha giocato con Pavia, Savona, Sammargheritese, Rapallo, Livorno, Castelnuovo Garfagnana, Massese, Sestrese, Lavagnese, San Cipriano, Bogliasco, D’Appolonia, CulmvPolis, Virtus Sestri, Golfo Paradiso PRCA, Sori, Genovese, Little Club G. Mora. Da allenatore ha condotto il Little Club James.

Parliamo di Sport: a tui per tu con Andrea Di Somma Il tecnico della Goliardica ci racconta le sue impressioni alla vigilia dell'esordio in Coppa Italia Publiée par IVG.it Sport sur Mardi 8 septembre 2020

Andrea Di Somma, classe 1972, che giocava nel ruolo di centrocampista, ci parla di alcuni momenti significativi vissuti nel mondo del calcio, del suo modo di interpretare il ruolo di mister e delle sue aspettative riguardo alla nuova avventura che lo attende.