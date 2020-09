A tu per tu con Marco Bracco, calciatore che attualmente gioca nella Genovese Boccadasse in Seconda Categoria. Bracco, nella sua carriera, ha giocato con le maglie di Sampierdarenese, Audace Campomorone, Levante C, Entella, Lecco, Varese, Sagnino, San Marino, CAS, Ligorna, Pontedecimo, Molassana Boero, Mignanego, Sestri Levante, Ventimiglia, Corniglianese, Rapallo, D’Appolonia, Bogliasco, Lagaccio, Santa Tiziana, Campomorone, Guido Mariscotti. Gioca anche a footgolf e beach soccer.

Parliamo di Sport: a tu per tu con Marco Bracco Marco racconta anche la su esperienza fatta con la Sampdoria in Uganda per la UNHCR, l'agenzia Onu per i rifugiati Publiée par IVG.it Sport sur Mercredi 16 septembre 2020

Marco Bracco, classe 1971, di ruolo attaccante, responsabile per i Sampdoria Camp nel mondo, ci parla di alcuni momenti della sua lunghissima carriera sul campo, del suo attuale impegno nel mondo del calcio e dell’esperienza fatta con la Sampdoria in Uganda per la UNHCR, l’agenzia Onu per i rifugiati.