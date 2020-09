Parliamo di Sport: a tu per tu con Giovanni Di Pietro

L'attaccante dell'Athletic Club Albaro, insegnante di Educazione Fisica, è uno dei bomber più prolifici in circolazione, avendo segnato tante reti in squadre come Baiardo, Sestrese, Ligorna, Albissola, Vado

