A tu per tu con Cinzia Bardelli, presidente del Gsd Borzoli, società calcistica la cui prima squadra milita nel campionato regionale di Promozione. Bardelli entrò nel sodalizio gialloblù nel 1999 come responsabile amministrativa. Dal 2009 è diventata presidente

Parliamo di Sport: a tu per tu con Cinzia Bardelli Il presidente del Borzoli è l'esempio calzante della capacità delle donne di ricoprire ruoli importanti anche nel mondo del calcio, da molti erroneamente ritenuto prettamente maschile Publiée par IVG.it Sport sur Vendredi 11 septembre 2020

Cinzia Bardelli, imprenditrice, ci parla del suo percorso nella società, del modo in cui svolge il suo ruolo e della maniera in cui vive il calcio sia al campo sportivo sia in famiglia con il marito Sebastiano Sciortino presidente della Sestrese, svelandoci anche alcuni aspetti non relativi al mondo del pallone.