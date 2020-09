A passeggio in via San Lorenzo con un bastone di ferro sottobraccio: denunciato 31enne

Genova. I poliziotti di una volante della Questura lo hanno notato in via San Lorenzo, ieri blindatissima per il comizio del leader della Lega Matteo Salvini, passeggiare con sotto braccio un bastone di ferro lungo 90 cm.

E’ successo intorno alle 18 di ieri.

Il 31enne non ha saputo giustificare il possesso del bastone. Per questo è stato denunciato per possesso ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere.