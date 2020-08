Voltri, tendopoli notturna in spiaggia: oltre 100 persone fatte sgomberare

Genova. Voltri e dintorni presi d’assalto da tende, furgoni e camper di chi non può permettersi una vera e propria vacanza in un campeggio o in un albergo in una località balneare. Il fatto che questi accampamenti si siano verificati in maniera del tutto illegale ha reso necessari più interventi da parte della polizia locale, sollecitata anche dal municipio ponente.

Nella notte tra sabato e domenica, e in quella successiva, sono state addirittura un centinaio di persone con le tende montate sul litorale dopo il tramonto. Sul posto sono state inviate pattuglie del servizio serale e notturno e, vista la quantità di persone presenti, è stato chiesto l’ausilio della polizia di Stato che ha inviato alcune volanti.

Ieri la polizia locale del settimo distretto ha sgomberato anche due camion e un furgone nella zona della sede di Voltri del liceo Lanfranconi.

Gli agenti, con l’aiuto dei carabinieri della stazione di Voltri, hanno anche effettuato controlli in Val Varenna.