Visita del comandante generale della guardia di finanza al comando della Liguria

Genova. Oggi il Comandante Generale della Guardia di Finanza – Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Zafarana – ha fatto visita al Comando Regionale Liguria.

L’Autorità di Vertice del Corpo, nella mattinata, è giunta presso la storica caserma “San Giorgio” di Genova, ove è stata accolta dal Comandante Interregionale dell’Italia Nord Occidentale, Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Vicanolo e dal Comandante Regionale Liguria, Generale di Brigata Rosario Massino.

Successivamente, nel rispetto delle misure di contenimento previste per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha incontrato una rappresentanza di tutto il personale in servizio in Liguria, unitamente ai delegati della Rappresentanza militare e ad alcuni membri dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia in congedo.

Nell’occasione, il Comandante Generale ha salutato personalmente alcuni dei militari che negli scorsi mesi hanno contratto il virus.

Il Comandante Regionale, Gen. B. Rosario Massino, nel corso di un briefing presieduto dal Comandante Generale, ha illustrato i principali aspetti che caratterizzano la missione istituzionale svolta dai Reparti liguri, nonché gli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid sull’attività operativa e sulla situazione socio-economica del territorio regionale, unitamente alle indicazioni volte a prevenire e contenere i rischi d’infiltrazioni criminali nel tessuto imprenditoriale, che da più parti sono stati segnalati come possibile conseguenza della crisi.

Al termine della visita, la massima Autorità del Corpo ha espresso vivo apprezzamento per l’impegno e la professionalità profusi quotidianamente dalle Fiamme Gialle della Liguria a tutela della legalità e della sicurezza economico-finanziaria del Paese, dell’Unione Europea e degli Enti locali, a salvaguardia delle libertà economiche delle imprese e dei cittadini che rispettano le regole.

Nel pomeriggio il Comandante Generale presenzierà alla cerimonia d’inaugurazione del nuovo ponte “Genova San Giorgio”.