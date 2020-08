Virtus Entella: oggi la prima amichevole, contro il Südtirol

Chiavari. Prima amichevole per la Virtus Entella nel ritiro di Ronzone. Dopo neanche una settimana di allenamenti, infatti, i biancocelesti cominceranno a fare sul serio affrontando il Südtirol, squadra rodata ed ambiziosa che da diverse stagioni gioca con ottimi risultati il campionato di Serie C.

La partita si disputerà oggi a Ronzone a porte chiuse con fischio d’inizio alle 16,30. Sarà la prima occasione per mister Tedino per vedere all’opera la sua nuova squadra in un vero test match a meno di un mese dall’inizio della stagione sportiva.

La Virtus Entella e Adidas, leader mondiale nello sportswear, hanno annunciato il rinnovo della loro partnership fino al 30 giugno 2022. Un rapporto che si consolida e continua a crescere con reciproca soddisfazione, grazie ad una profonda condivisione di valori e obiettivi.

Il club è entusiasta di poter continuare la collaborazione nata nel 2018 con un brand così prestigioso, a dimostrazione della credibilità e del consolidamento del progetto biancoceleste a livello nazionale.

A suggello di questo accordo nei prossimi giorni verranno presentate le nuove divise che i giocatori indosseranno durante il campionato di Serie B 2020/2021, il sesto in cadetteria.