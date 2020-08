Viabilità, ultimo giorno di controesodo: bollino giallo per il traffico sulle autostrade liguri

Genova. Con l’ultima domenica di agosto, arriva anche l’ultima giornata di controesodo per la viabilità delle nostre autostrade: le previsioni di traffico parlano infatti di bollino giallo fino alla serata per i rientri dalle vacanze.

Secondo Autostrade per l’Italia a rischio sono soprattutto i tratti sulla direttrice nord-sud: attesi rallentamenti sulla A10 tra Arenzano al bivio con l’A26, sulla A26 stessa, almeno fino a Masone, e poi in parte sulla A7 e sulla A12 in direzione allacciamento per Milano.

Le prime ore della mattinata, però, sono trascorse abbastanza tranquille: un incidente, per fortuna non grave, ha creato qualche rallentamento tra Arenzano e Pra’, in direzione del capoluogo ligure, ma senza conseguenti pesanti per il traffico.