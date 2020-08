Viabilità e allerta meteo, in Valle Stura la statale del Turchino resterà aperta verso Ovada

Genova. La statale del Turchino resterà aperta per tutta la giornata di domani, durante l’allerta meteo per temporali, grazie al presidio dei volontari di protezione civile.

Come è noto, infatti, presso località Gnocchetto, tra Rossiglione e Ovada, insiste la frana considerata ancora attiva, che incombe sulla statale 456 e che obbliga alla chiusura della strada in caso di condizioni meteo avverse e potenzialmente pericolose, come durante le allerte meteo.

Una situazione che nei mesi scorsi ha creato non pochi disagi per i ventimila residenti della vallata, “assediati” anche dai cantieri autostradali. Non domani, però: il presidio di Protezione Civile, che sarà sul posto per tutta la durata dell’allerta, vigilerà sulla frana, permettendo la circolazione, salvo movimenti franosi.