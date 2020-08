Genova. Ha aperto i battenti ufficialmente oggi a Genova, nella centralissima via San Lorenzo, l’emporio Fratelli Carli, per la gioia di tutti i buongustai e gli appassionati dei sapori mediterranei.

Per la storica azienda olearia ligure, che dal 1911 vende per corrispondenza e consegna a domicilio i propri prodotti in Italia e all’estero, si tratta del 17° punto vendita in Italia, il secondo in Liguria, dopo quello di Imperia che era stato il primo della catena, situato presso la sede dello stabilimento.

Il punto vendita è aperto il lunedì dalle 15 alle 19.30, dal martedì al sabato dalle 10 alle 19.30.

Nella gallery le prime immagini del nuovo spazio, scattate a poche ore dall’apertura ufficiale