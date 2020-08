Via Perlasca, moto prende fuoco dopo incidente: ustionato il centauro

Genova. La modo a terra ha iniziato a perdere benzina, prendendo fuoco dopo pochi istanti, provocando diverse ustioni al centauro.

E’ successo la scorsa notte in Val Polcevera, precisamente in via Perlasca, dove il motociclista era in transito: per motivi ancora da accertare il conducente perdeva il controllo del mezzo, finendo a terra.

Dopo pochi secondi la moto ha preso fuoco: immediato l’intervento dei pompieri che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la zona. Il traffico è stato gestito dalla polizia locale e i carabinieri.