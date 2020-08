Uomo precipita in via Carcassi dal muraglione dell’Acquasola: è grave

Genova. Grave incidente nel tardo pomeriggio nel centro di Genova. Un uomo, per cause ancora da chiarire, è precipitato per diversi metri dal muraglione che delimita il parco dell’Acquasola verso via Carcassi.

Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Sul posto sono intervenute l’ambulanza e un’automedica. Il ferito è stato portato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova con diversi traumi.

Sul posto anche la polizia locale. La dinamica non è ancora certa, ma secondo le prime testimonianze l’uomo appariva barcollante. Si tende perciò a escludere l’intervento di un’altra persona.