“Un patto per la sicurezza a Genova”, il Siap lancia proposta a prefetto, questore e politica

Genova. Un patto per la sicurezza a Genova, lo chiede il Siap lanciando la proposta a Prefetto, Questore ma anche alla politica locale.

Per Roberto Traverso, dirigente nazionale del sindacato italiano appartenente alla Polizia di Stato, l’obiettivo è “coinvolgere il mondo dell’associazionismo, i sindacati confederali e di categoria. Riteniamo urgente che venga messo in atto un coordinamento efficace tra le forze in campo che tra l’altro sono esposte a rischio contagi.

Traverso prosegue spiegando che “il covid19 e il recupero del degrado sociale che alimenta le organizzazioni criminali su tutto il territorio genovese (non solo nel centro storico) e tutta la Liguria si combatte meglio coinvolgendo anche le parti sociali presenti sul territorio”.