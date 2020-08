Un furgone ‘targato’ Giorgia Meloni girerà la Liguria con i candidati Fratelli D’Italia

Genova. “L’informazione ha 4 ruote ed un’immagine diretta, che racconta la Liguria che potrebbe essere. Da sabato 29 agosto, per le strade di capoluogo e provincia, il furgoncino di Fratelli d’Italia porta in giro l’idea di Liguria del partito. Prima tappa, la manifestazione che si è tenuta lo stesso giorno alle 9.45 nei pressi del casello di Recco, per proseguire per Rapallo e Chiavari e rimanere poi a disposizione dei candidati.

“Tre aggettivi (libera, forte e coraggiosa) per raccontare come ogni candidato di Fratelli d’Italia veda la Liguria – afferma Matteo Rosso, commissario regionale e capogruppo in Regione – e un’immagine, quella di Giorgia Meloni, per ricordare come anche il partito nazionale sia forte e vicino a tutte le realtà italiane”.

Una scelta precisa, quella di percorrere le strade, per incontrare le persone: “Per una politica lontana da palazzi e luoghi istituzionali, fuori dai mercati finanziari ed economici, ma dentro la realtà fatta di vita quotidiana e mercati… rionali” dichiara Rosso mentre esprime con passione la voglia di condivisione che anima l’intero gruppo di candidati.

“Lo slogan, “Per una Liguria Libera, Forte e Coraggiosa” rappresenta la politica dinamica, mirata, che non abbia bisogno di promesse e compromessi, che sia sempre a favore degli italiani e che si avvalga di azioni concrete – continua Rosso – quella stessa politica che contraddistingue il nostro partito”.

Per chi poi volesse approfondire argomenti e programmi, i candidati sono a disposizione con banchetti e point in cui specificare il proprio pensiero. Da luglio a oggi, infatti, sono stati favoriti oltre 60 incontri nelle vie e nelle piazze tra gazebo e banchetti: “La singolarità e peculiarità di ogni candidato, le particolari competenze e proposte restano forti, senza appiattimenti o imposizioni dall’alto, anzi, sono il valore aggiunto di Fratelli d’Italia che può godere di validi contributi e diverse esperienze – continua Rosso – ma la linea di base è ben delineata”.

Una Liguria libera, forte e coraggiosa è quella che ogni cittadino desidera. Un governo territoriale che non si fermi di fronte agli ostacoli posti da quello nazionale, ma faccia sentire la propria voce, risoluto grazie alla consapevolezza delle tante possibilità e potenzialità della regione. Una regione fiera, che sappia continuare la propria crescita con progetti infrastrutturali, potenziamento e arricchimento della sanità, aiuti al comparto turistico e commerciale. Questo il messaggio che attraverserà la Liguria su 4 ruote.