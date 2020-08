Genova. Poste Italiane comunica che oggi 3 agosto 2020 viene emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Senso civico” dedicato al nuovo ponte di Genova – “Genova San Giorgio”, viadotto sul torrente Polcevera, relativo al valore della tariffa B pari a 1,10€.

La tiratura sarà di quattrocentomila esemplari, suddivisa in fogli da ventotto esemplari. Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Bozzetto a cura dell’architetto Renzo Piano.

L’annullo è stato presentato nella mattinata del 3 agosto 2020 alla presenza del Vice Commissario per la Ricostruzione del Ponte sul Polcevera, Ugo Ballerini, del Vice Sindaco di Genova, Stefano Balleari e dei Direttori delle Filiali di Genova 1 e 2, Mariella Ghiorzo e Antonio Cicchiello. Sarà disponibile presso lo Spazio Filatelia di Genova.