Un ex professionista per l’attacco del Ligorna: Stefano D’Agostino

Genova. Il Ligorna continua ad assestare botti di mercato. La società genovese annuncia di aver tesserato ufficialmente Stefano D’Agostino per la stagione 2020/2021.

Seconda punta, classe 1992, cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria, in Lega Pro ha vestito le maglie di Triestina, Catanzaro, Pontedera e Poggibonsi rispettivamente in Prima Divisione e Seconda Divisione.

Dopo una breve esperienza al Terracina, la sua consacrazione come giocatore importante avviene al Fondi, in Serie D, dove segna a ripetizione: ventidue gol in ventuno partite.

Nel dicembre del 2017 approda al Taranto dove diventa simbolo, giocatore determinante e addirittura capitano nei tre anni in Serie D.

L’anno scorso a gennaio passa al Floriana in Serie A maltese dove vince il campionato e si qualifica per i preliminari di Champions League.

“Stefano D’Agostino è considerato un talento naturale dotato di grande qualità e con innata visione di gioco.

La sua enorme qualità e la sua esperienza, possiamo oggi dire con orgoglio, che verranno messe a disposizione della nostra squadra – dichiarano i dirigenti del Ligorna -. La società ringrazia Stefano e il suo procuratore per la fiducia riposta nei nostri confronti, nonostante le tante richieste, e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni con la nostra maglia”.