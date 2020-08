UC Sampdoria: rinnovati consiglio d’amministrazione e collegio sindacale

Genova. Questa mattina a Roma, presso la sede legale di Sport Spettacolo Holding Srl, si è riunita l’assemblea degli azionisti dell’UC Sampdoria Spa, come da avviso di pubblicazione. All’ordine del giorno il rinnovo di cariche sociali, collegio sindacale e consiglio d’amministrazione.

Sport Spettacolo Holding Srl, in qualità di socio di controllo dell’UC Sampdoria Spa, ringraziando della passione dimostrata e del lavoro svolto i consiglieri e i componenti del collegio sindacale in carica sino a oggi, ha manifestato la necessità di un opportuno cambiamento della governance nella volontà di un rinnovamento e un rilancio aziendale del club.

È dunque stato proposto e quindi nominato un consiglio d’amministrazione composto da cinque membri e in carica per un triennio, fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2022, e un nuovo collegio sindacale in carica per il medesimo periodo.

Il consiglio d’amministrazione:

Presidente: Massimo Ferrero

Consigliere: Enrico Castanini

Consigliere: Paolo Fiorentino

Consigliere: Giuseppe Profiti

Consigliere: Gianluca Vidal

Il collegio sindacale:

Presidente: Marcello Pollio

Sindaco Effettivo: Antonio Cattaneo

Sindaco Effettivo: Massimiliano Quercio

Sindaco Supplente: Simona Brambilla

Sindaco Supplente: Franco Castro