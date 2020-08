Turisti all’acquario e cantieri, è subito coda sul nodo autostradale genovese

Genova. La pioggia di questa mattina ha spinto parecchi turisti dalle riviere verso Genova, nel classico meccanismo per cui alla giornata al mare “saltata” a causa del maltempo si sostituisce la gita all’acquario. Ma a rendere più intenso il traffico anche i cantieri e le modifiche alla viabilità sul nodo autostradale genovese, a partire dalla chiusura del tratto tra Genova Ovest e Bolzaneto in direzione nord.

Si segnalano quindi 2 chilometri di coda sulla A12 Genova Livorno tra Genova Est e il bivio A12/A7 in direzione Genova per lavori. Si tratta del percorso che è necessario prendere per dirigersi verso Milano.

Un altro chilometro di coda si ha tra il bivio A10/A7 e Bolzaneto, sempre per lavori, e sempre sulla A7. Quindi da subito dopo il ponte Genova San Giorgio fino al casello valpolceverasco.

Infine coda sulla A10, tra Pegli e il bivio A10/A7 per le auto dirette a Genova.