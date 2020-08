Tromba d’aria a Voltri: giovane ferito alla testa da un’ondulina

Genova. Una tromba d’aria ha investito ieri sera la zona di Voltri.

E’ successo poco dopo le 22. Un vortice isolato quanto violento che ha danneggiato la copertura del tetto del supermercato Pam di Voltri.

Nell’episodio è rimasto ferito un ragazzo di 17 anni: è stato colpito in testa da un pezzo di ondulina e portato in codice giallo all’ospedale Villa Scassi. Non è grave. Sul posto oltre alle squadre dei vigili del fuoco è intervenuto il 118.

(foto credits: Rete Limet)