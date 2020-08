Treno preso a sassate dai vandali in Liguria, ritardi per chi viaggia verso Levante

Alassio. Nonostante le forze extra messe in campo dalle forze dell’ordine, la movida torna a creare problemi in Riviera. Questa volta alcuni ragazzi hanno preso di mira un treno nel tratto tra Alassio e Albenga, prendendolo a sassate e mandando in frantumi alcuni finestrini.

È successo stamattina intorno alle 7.40 Il gesto ha avuto notevoli ripercussioni anche sulla circolazione ferroviaria. L’Intercity 505, che passa anche da Genova e ferma nelle principali località della Riviera di Levante, è in viaggio verso Roma con un ritardo di oltre 70 minuti.

A bordo non si registrano feriti, da quanto risulta a Trenitalia. La carrozza numero 4, quella presa di mira dai vandali, è stata sgomberata dal personale che ha fatto spostare tutti i viaggiatori. Dopo l’episodio il treno è ripartito con un ritardo di 30 minuti e una riduzione di velocità precauzionale fino alla stazione di Savona. Per questo motivo il ritardo si è ulteriormente aggravato.

Durissima la condanna del Comitato Pendolari: “Ora basta, esigiamo la scorta delle forze dell’ordine a bordo dei treni”.