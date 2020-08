Treni, ritardi di oltre 40 minuti a causa del maltempo in Piemonte: cancellazioni e navette

Genova. Il traffico ferroviario in entrata nella nostra regione è rallentato per via di danni causati dai temporali della notte nell’alessandrino e in tutto il basso Piemonte.

Trenitalia informa che per i convogli che viaggiano ci sono maggiori tempi di percorrenza fino a 40 minuti. Il treno ICN 757 Torino Porta Nuova (20:20) – Lecce (8:50) è instradato su percorso alternativo da Torino Porta Susa a Piacenza via Milano.

I passeggeri in partenza da Alessandria, Voghera e Tortona possono utilizzare il servizio sostitutivo con taxi appositamente predisposto fino a Piacenza e proseguire con il treno ICN 757.

Il treno ICN 35599 Torino Porta Nuova (21:55) – Salerno (9:11) è instradato su percorso alternativo da Torino Porta Nuova a Genova via Milano.

I passeggeri in partenza da Torino Lingotto, Asti e Alessandria possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Genova Piazza Principe e proseguire con il treno ICN 35599.