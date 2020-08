Tennis Trophy FIT Kinder Joy of Moving: De Mattei, Quaranta e Cecchini andranno al master

Albisola Superiore. I campi del Tennis Club Nancar di Albisola Superiore hanno ospitato un’altra tappa del Tennis Trophy FIT Kinder Joy of Moving 2020, da sabato 25 luglio a domenica 2 agosto.

Il torneo Under 13 ha visto il successo del monzese Christian Sala (Tennis La Dominante); finalista Giovanni De Mattei (TC Pegli), sconfitto 4/2 4/1.

Tra gli Under 14 ha vinto l’andorese Amedeo Deghenghi (Il Faro di Pinamare) battendo in finale 4/2 4/3 Diego Quaranta (TC Arenzano).

Tra gli Under 15/16 primo posto per Andrea Ranelli (TC Finale), vittorioso 4/2 4/2 su Giacomo Cecchini (TC Pegli).

In campo femminile, torneo Under 13/14, ha primeggiato Letizia Narni (CT Imperia) per 4/2 4/3 in finale su Francesca Giacchero (CT Cassine).

Tutti i vincitori e i finalisti della tappa albisolese sono ammessi al master dell’evento, in programma a Roma dal 19 al 27 agosto presso l’Accademia Max Giusti Play Pisana.