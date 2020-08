Taglio di un albero centenario all’interno del Galliera: i Verdi presentano denuncia ai carabinieri forestali

Genova. I verdi di Europa Verde Liguria hanno denunciato ai carabinieri forestali il taglio di un albero centenario di canfora all’interno del perimetro dell’ospedale Galliera.

Secondo quanto riportato da Sebastiano Sciortino, portavoce di Europa Verde Ligura, il taglio è avvenuto nella giornata di ieri.

Un albero storico, quello pesantemente potato ieri che, spiegano i verdi “era stata portato all’attenzione della cittadinanza proprio dall’Ente Ospedaliero, insieme agli amici dell’Orto Botanico Università di Genova e Legambiente, durante la Festa dell’Albero il 21 novembre 2013”.

“In genere l’albero della canfora non si pota, se non per eliminare i rami secchi o aggiustare leggermente la forma della chioma, tuttavia, anche se si fosse voluto procedere a questo scopo, è noto che solitamente in estate, si opta per la potatura di alberi giovani e vigorosi, al contrario, in inverno, si potano le piante più anziane. Quindi il taglio di oggi potrebbe compromettere la salute dell’albero” denuncia Sciortino.

Inoltre, “come in tutti i centri urbani, il centro cittadino costituisce, nel suo insieme (alberature comprese), “bene culturale” e nessun intervento di modifica può essere realizzato, senza specifica autorizzazione degli organi del Ministero per i Beni Culturali e il Turismo”.