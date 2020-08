Svastiche sui cartelli del Sacrario della Benedicta cancellate da Genova Antifascista

Genova. Alcune svastiche sono state disegnate nei giorni scorsi sui cartelli che indicato il Sacrario dei Martiri della Benedicta, uno scempio a uno dei luoghi simbolo della Resistenza, purtroppo non nuovo.

L’ultima volta era accaduto alla vigiglia del 25 aprile e il Comune di Mele era intervenuto per rimuoverle.

Questa volta a cancellare i simboli nazisti è stata Genova Antifascista. “In queste ultime settimane – spiegano i militanti in un post su facebook – in molte località della nostra regione sono riapparsi infami simboli nazisti su lapidi in ricordo di partigiani, su indicazioni stradali verso luoghi simbolo della resistenza ligure o vicino a sedi Anpi in quartieri genovesi storicamente operai.

Come vedete, grazie all’intervento di attivi Compagni, quegli ignobili scarabocchi sono spariti dando vita a murales resistenti”.