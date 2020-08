Stasera al via i lavori nella galleria Monte Galletto, chiusura in A7 fino al 25 agosto

Genova. Saranno davvero poche ore di normalità, un intervallo di poche ore che intercorrerà tra la fine dei cantieri nelle gallerie Maddalena e Anchetta, sulla A12, quelli che nel weekend hanno costretto in coda migliaia di automobilisti diretti alle riviere, e la chiusura – per ben 14 giorni – del tratto di autostrada A7 tra l’allacciamento A7/A12 e Bolzaneto in direzione nord.

Fino al 25 agosto, salvo colpi di scena, Autostrade per l’Italia sarà impegnata in interventi urgenti di messa in sicurezza della galleria Monte Galletto, una delle poche oggetto di revampizzazione negli ultimi anni, eppure ancora bisognosa di ristrutturazioni. Alla luce delle ispezioni disposte dal ministero dei Trasporti è risultata essere una delle messe peggio. D’altronde, a chi la percorreva quotidianamente, bastava un colpo d’occhio per capirlo: infiltrazioni, distacchi di intonaco, a volte la caduta di calcinacci. La questione è che i problemi maggiori sono invisibili agli occhi e relativi all’assottigliamento del calcestruzzo tra la roccia e la volta.

Mit e Autostrade hanno stabilito di effettuare i lavori nei giorni di metà agosto, quelli in cui – storicamente – sono minori i traffici merci da e per il porto, ma i disagi sono all’orizzonte: un po’ perché nel post Covid la logistica si è riassettata e non è detto che agosto sia un mese davvero down, ma soprattutto perché questi giorni sono i più caldi su fronte vacanziero e la chiusura della A7 tra Sampierdarena e Bolzaneto potrebbe costituire un ostacolo non indifferente ai mezzi in sbarco dai traghetti e di ritorno alle regioni del nord.

Le alternative sono due, da Genova Ovest imboccare la A10 attraversando il nuovo ponte per andare a prendere la A26 e re-immettersi sulla A7 con una delle due passanti, oppure viaggiare su viabilità ordinaria cittadina (attraverso i quartieri di Sampierdarena, Rivarolo e Bolzaneto) o il lungo Polcevera, fino a prendere l’autostrada a Bolzaneto.

Ricordiamo che chi arriva da Levante (dalla A12) ed è diretto a Milano non subirà limitazioni grazie a uno scambio di carreggiata. Tuttavia la creazione del bypass comporterà come “effetto collaterale” la chiusura dell’allacciamento A7/A12 in direzione Livorno per chi arriva da Bolzaneto.

Nei giorni scorsi si è tenuta una riunione in prefettura con Aspi e le istituzioni locali. Il Comune ha chiesto che durante queste due settimane non ci siano altri cantieri e altre chiusure sulla rete autostradale. Questo di giorno sarà possibile, ma di notte ci sono già parecchie interdizioni in programma.

Si inizia questa sera alle 22: sulla A10, per cantieri, chiuso il tratto tra Arenzano e il bivio A10/A26. Sulla A12 dalle 22 alle 6 chiuso il tratto tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova. Chiusure di alcune ore anche sulla A26, di notte, per il passaggio di trasporti eccezionali.