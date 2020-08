“Sono Chiara Ferragni, veda un po’ lei”, anche l’influencer cita il sindaco Bucci

Genova. “Brava Chiara Ferragni per il tuo canestro ma sul “veda un po’ lei” c’è da migliorare”, una faccina che ride a crepapelle e poi un invito “Ti aspetto a Genova”. Sulla pagina Facebook del sindaco Marco Bucci è comparso un video di Chiara Ferragni, la celebre influencer, mentre gioca a basket nel giardino di una villa.

In una “story” pubblicata su Instagram dal rapper Fedez, suo compagno, e “regrammata” dalla “Blonde salad” viene citata la frase di Bucci diventata un tormentone, ormai quasi due anni fa, quando intervistato da una emittente nazionale in piazza De Ferrari, non riconosciuto dalla giornalista che lo prese per un normale cittadino, Bucci rispose “Sono il sindaco, veda un po’ lei”.

Ora quella frase “iconica” e “virale” è stata ulteriormente diffusa dalla biondissima influencer. Che, chissà, potrebbe davvero fare un passo a Genova. Recentemente insieme a Fedez, alle sorelle ed amici ha mostrato sui social le sue vacanze, in passato a Portofino, e poi alle Cinque Terre. Se le capitasse di allungare fino al capoluogo ligure. Chissà se i palazzi dei Rolli sarebbero una dimora alla sua altezza…