Soccorsi madre e figlio caduti in un torrente a Zoagli

Genova. Una donna e sua figli sono stati soccorsi ieri sera, dopo le 23, dai vigili del fuoco sulle colline di Zoagli, nel levante genovese.

I due sono finiti nel greto di un rio, raggiungibile da via Cristoforo Colombo, e sono caduti in una scarpata. Non riuscivano a tornare sul sentiero.

Oltre ai vigili del fuoco, sul posto, anche i carabinieri di Rapallo e i militi del 118. I due hanno riportato diversi traumi e sono stati portati in codice rosso al pronto soccorso di Lavagna. Le loro condizioni non sono gravi.