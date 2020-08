Si avventurano sugli scogli ma non riescono a risalire, due ragazzi salvati via mare

Sestri Levante. Nel pomeriggio di sabato la guardia costiera ha soccorso due turisti olandesi che, raggiunta la scogliera di Punta Manara, non riuscivano a risalire lungo il ripido sentiero percorso per la discesa.

Un uomo ha notato i giovani in difficoltà e ha segnalato la situazione all’ufficio locale marittimo di Sestri Levante che, tramite la sala operativa di Santa Margherita Ligure, ha inviato in zona il battello pneumatico GC 160 della Guardia Costiera di Lavagna, già in mare per attività di pattugliamento lungo il litorale del Tigullio orientale, nell’ambito dell’operazione estiva “Mare Sicuro”.

Il gommone ha rapidamente raggiunto i due ragazzi, piuttosto impauriti, li ha presi a bordo e li ha trasferiti al porto di Sestri Levante. Qui i giovani sono stati affidati alla loro famiglia. Non è stato necessario ricorrere a cure mediche.