Sfascia saletta del pronto soccorso del San Martino, fermato dalla polizia locale

Genova. Gli agenti del reparto Pronto intervento della polizia locale sono entrati in azione all’ospedale San Martino, l’altra sera, perché un 31enne pluripregiudicato ha iniziato a dare in escandescenze e, con violenza, ha iniziato a danneggiare gli arredi del pronto soccorso.

L’uomo, un cittadino guineano, era stato portato al San Martino dalla polizia di Stato che lo aveva denunciato per il danneggiamento di 8 ciclomotori posteggiati in corso Italia e quindi lo aveva prelevato dalla ringhiera su cui era in bilico e dalla quale rischiava di cadere nel sottostante scogliera.

L’uomo, mentre si trovava in una saletta del pronto soccorso, si è scagliato contro gli arredi, facendo volare sedie e rompendo tutto quello che gli capitava sottomano. Gli agenti del Pronto intervento, specializzati in Tso, sono dovuti intervenire per fermare la furia dell’esagitato e impedire che facesse male a se stesso e ad altre persone.