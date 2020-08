Sestri Levante. È stata inaugurata oggi, giovedì 13 agosto, la sesta spiaggia libera e accessibile a tutti all’interno della città dei due mari. Si tratta di un nuovo ingresso al mare dedicato ai portatori di disabilità motorie presso la spiaggia riservata ai cani e a tutti gli amici a quattro zampe, in prossimità della “rotonda delle bandiere” in Baia delle Favole.

Un progetto portato avanti dall’associazione NoiHandiamo e dal Comune di Sestri Levante in collaborazione con Sunset Beach e reso possibile anche grazie al contributo regionale specifico per l’abbattimento delle barriere, che ha permesso l’acquisto del materiale necessario per rendere accessibile la zona alle persone con gravi difficoltà motorie.



Con l’inaugurazione della sesta spiaggia accessibile di Sestri Levante viene garantita a tutti la possibilità di portare il proprio animale di affezione in spiaggia grazie a un corridoio che parte dal parcheggio sotterraneo di Sant’Anna (accessibile con ascensore dalla passeggiata a mare), e realizzato mediante la posa di piastrelloni direttamente sulla sabbia, oltre all’installazione passatoie di accesso al mare e una piazzola di sosta piastrellata, dotata di rubinetto.

Questa la nuova predisposizione della spiaggia: a levante un corridoio di accesso al mare di circa 10 metri per i ragazzi che fanno canoa, con ampliamento sul lato sinistro fino al punto dove è stata posata la passatoia di accesso e di altri 10 metri a ponente dell’accesso della porta del parcheggio, per un totale di circa 35 metri. Si aggiungono inoltre la posa di due ombrelloni, due sedie “da regista”, due lettini specifici per il trasferimento dalla carrozzina, la presenza di una sedia sand&sea (una carrozzina facile da trasportare anche sulla spiaggia grazie a speciali ruote che facilitano l’autospinta), di 50 metri di pedana in plastica arrotolabile della larghezza di un metro per agevolare gli spostamenti sull’arenile e di una doccia accessibile.

Foto 3 di 3





La presenza di sei spiagge accessibili rende Sestri Levante un’eccellenza in questo ambito. Il progetto sulle spiagge accessibili è nato dal confronto fra l’Amministrazione Comunale e l’Associazione “Noi Handiamo” e grazie alla sensibilità e alla preziosa collaborazione degli operatori balneari del territorio: oltre alla nuova inaugurazione di giovedì 13 agosto, le altre spiagge si trovano in Baia del Silenzio, a Sant’Anna e nell’area “Balin” in Baia delle Favole, e poi Renà e Riva ponente.

Accordo comune e imprescindibile, alla base dell’iniziativa, è stato la gratuità del servizio sia per i disabili che per gli accompagnatori. Le spiagge accessibili sono state per buona parte realizzabili anche grazie all’ottenimento di fondi regionali che hanno premiato la bontà dei progetti proposti da Sestri Levante.