Sestri levante per il ‘Clima’: nei bar sulla spiaggia arrivano i bicchieri a rendere

Sestri levante. Arrivano a Sestri levante i primi 300 bicchieri della campagna “Bicchiere a rendere” per contrastare la produzione di rifiuto plastico.

A raccontare l’iniziativa è il sindaco Valentina Ghio: “Questa mattina abbiamo consegnato ad alcuni operatori balneari di Sestri Levante i bicchieri della campagna “Bicchiere a rendere”, che vede una prima fornitura gratuita da parte della partnership del progetto Clima di cui il Comune di Sestri Levante e’ capofila” spiega il sindaco sulla sua pagina facebbok.

“Agli stabilimenti balneari aderenti abbiamo consegnato 300 bicchieri riutilizzabili, acquistati con i fondi del progetto internazionale e che saranno usati per la somministrazione di bevande che generalmente sono servite in contenitori in plastica usa e getta”.

“Questa iniziativa non solo elimina la produzione di rifiuto plastico, ma è anche e soprattutto un’azione di prevenzione della produzione di rifiuto attraverso il riutilizzo di un prodotto durevole”.