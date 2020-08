Sestri Levante. Nella giornata di ieri, sabato 22 agosto, a Sestri Levante, i rossoblù padroni di casa e l’Angelo Baiardo hanno giocato la loro prima amichevole del precampionato. L’incontro, tra i corsari che disputeranno la Serie D e i draghetti che giocheranno in Eccellenza, è terminato in parità: 1 a 1.

Il momentaneo vantaggio neroverde è stato firmato, al 35° del primo tempo, da Oliviero che ha finalizzato pregevolmente una bella azione corale. I padroni di casa hanno poi pareggiato sul finire del match.

Degno di nota, per il Baiardo, il fatto che si siano schierati in campo ben dieci giocatori provenienti dal vivaio: tre sono partiti nei primi undici; ad un certo punto della partita erano addirittura sette i giovani draghetti in campo contemporaneamente.

Il Sestri Levante allenato da Ruvo si è inizialmente schierato con Rolandi, Cavalli, Gra, Pane, Contipelli, Selvatico, Buffo, Chella, Ceroci, Cirrincione, Buso. A disposizione: Ferrari, Iurato, Ferretti, Puricelli, Lai, Parigi, Marrale, Marzi, Mazzali.

L’Angelo Baiardo condotto da Paglia si è presentato con Traverso, Colamorea, Ferrario, Merialdo, Giambarresi, Napello, Gattiglia, Oliviero, Ilardo, Incerti, Boggiani. A disposizione: Biggi, Merlani, Martines, Ungaro, Briozzo, Leonardi, Battaglia, Allocca, Fraguglia.