Sestri levante, conclusi i lavori nella scuola media Val di Canepa per consentire il distanziamento

Sestri levante. Sono stati portati a termine i lavori di adeguamento della scuola media di via Val di Canepa, avviati per garantire il rientro a scuola degli studenti nel rispetto delle nuove normative anti-Covid.

Due sono stati i punti fermi dai quali il percorso congiunto di Amministrazione Comunale e scuola ha preso avvio: la tutela di spazi adeguati per tutti gli studenti, soprattutto per quelli con maggiori bisogni, e la necessità di dare risposte concrete per consentire alla scuola di adempiere al proprio ruolo educativo riprendendo l’attività scolastica in presenza.

Con questi obiettivi un gruppo di lavoro formato da Istituto Comprensivo e Comune con Lavori Pubblici e Pubblica Istruzione ha definito le azioni necessarie, che hanno provveduto alla rimodulazione degli spazi interni all’edificio attraverso un ampliamento delle aule, che permetterà di ospitare anche le classi più numerose mantenendo la distanza imposta dalle norme di legge fra un banco e l’altro. Questo intervento e’ stato necessario in particolare nella Scuola Media e in parte nella scuola di Santa Vittoria, mentre negli altri plessi sono stati effettuati interventi minori di rimodulazione degli arredi e degli spazi.

Sono stati mantenuti ed in alcuni plessi potenziati gli spazi dedicati alle attività di sostegno a favore di alunni con bisogni speciali, una delle principali richieste presentate dalla Scuola e condivisa dal Comune, per poter continuare a svolgere attività educative all’interno della scuola con progetti specifici e mantenendo salda la collaborazione con il servizio di Neuropsichiatria infantile.

“I lavori di adeguamento sono stati svolti in tempo record – dichiara la Sindaca Valentina Ghio -, un merito per cui voglio ringraziare il vivo impegno e la costanza degli uffici che hanno lavorato all’obiettivo. Nonostante la complessità del periodo in corso, la condivisione di intenti con la dirigente scolastica Donatella Arena e con la scuola e la celerità nello svolgimento degli interventi di adeguamento portata avanti dagli uffici comunali, permetterà agli alunni di via Val di Canepa e a tutti gli altri delle scuole primarie e di infanzia di poter tornare a scuola in totale sicurezza rispettando i termini previsti dall’inizio dell’anno scolastico. Per noi un obiettivo fondamentale”.