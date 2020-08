Sestri Levante, bimba di 4 anni cade dal poggiolo di casa, gravissima al Gaslini

Genova. Una bambina di 4 anni è caduta questa mattina dal poggiolo di casa finendo rovinosamente in quello sottostante, dopo circa 4 metri di volo. Soccorsa dal 118, è stata trasportata con l’elicottero al Gaslini di Genova, dove è arrivata in gravissime condizioni.

Ancora da chiarire i dettagli dell’episodio, avvenuto intorno alle 9: in casa erano presenti dei familiari, e forse son bastati pochi secondi di distrazione per arrivare al dramma. La bimba, dopo la caduta, è rimasta incosciente a causa del forte trauma cranico subito.

La casa del balcone dove è precipitata, in via Arnaldo Terzi, era vuota, quindi i medici del 118 del Tigullio, intervenuti immediatamente, si sono dovuti arrampicare sul poggiolo grazie ad una scala, per poi essere ricuperati dai Vigili del Fuoco. La bimba al momento è intubata nel reparto di rianimazione del Gaslini, in condizioni molto gravi.