Serie B, l’Amis-Admo conferma un fedelissimo: Federico Alessandrini

Lavagna. La Scuola Federale di Pallavolo Amis-Admo ha ufficializzato la riconferma di Federico Alessandrini nella prima squadra che disputerà il campionato di Serie B nella stagione sportiva 2020/2021.

Federico Alessandrini, ruolo palleggiatore, classe 1998 per 176 centimetri, fa parte della società tigullina fin dall’età di 5 anni, grazie alla passione condivisa in famiglia per la pallavolo.

“Per quanto riguarda l’ultima stagione – afferma Federico -, siamo stati fermati sul più bello come ti hanno già detto alcuni miei compagni, anche perché si avvicinavano le partite più importanti e decisive con le dirette concorrenti. C’è tanta voglia di ripartire e la possibilità di partecipare ad un campionato nazionale come la Serie B è allettante e sarà sicuramente una grande sfida che proveremo ad affrontare al meglio. Il mio obiettivo è quello di lavorare tanto sulla precisione e la velocità, fattori molto importanti per il ruolo del palleggiatore”.