Senza mascherina, spintona passeggeri e sputa ai poliziotti: denunciato

Genova. Visibilimente ubriaco a cominciato a dare di matto sul bus della linea 7 in zona San Quirico al punto che l’autista ha dovuto fermare il mezzo. E’ successo ieri sera poco dopo le 21.

Protagonista un 31enne rumeno che, senza alcuna mascherina di protezione, aveva cominciato a molestare e a spingere gli altri passeggeri urlandogli contro frasi senza senso tanto da spaventarli.

Immediatamente i poliziotti, chiamati dall’autista, sono saliti sul bus e hanno fatto scendere il 31enne che durante il tragitto verso la Questura ha continuato a minacciare gli operatori e a colpire il separatore in plexiglass della volante.

In ufficio ha continuato a inveire contro tutti, a colpire con testate calci e pugni ogni cosa, sputando contro gli operatori e urinando per terra. Visto lo stato di agitazione in cui versava è stata fatta intervenire la guardia medica ma l`uomo si è opposto e si è rifiutato di essere visitato.

Il 31enne è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio, violenza o minaccia e resistenza.